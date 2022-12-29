İstanbul Beylikdüzü'nde market denetimleri sıklaştı

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıla sayılı günler kala ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerini sıklaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığı incelendi. Bu kapsamda çay, şeker, salça, un, yağ gibi temel gıda maddelerinin raf fiyatlarını inceleyen ekipler aldıkları ürünleri kasadan geçirerek fiyat farkı olup olmadığını tespit etti.İş yeri açma ruhsatı ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler işletme sahiplerine hijyenkonusunda da uyarılarda bulundu.

İlçe genelinde denetimlerini sürdüreceklerini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürü Atila Uysal, “Müdürlüğümüz tarafından ilçe genelinde denetimlerimiz düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatlarını inceledik. Arada fark olup olmadığını tespit ettik. Ayrıca işletmelerin vergi levhası ve iş yeri açma ruhsatı gibi iktisadi denetimlerini yaptık. Firmaların hijyen kurallarına uyup uymadığı da görevli arkadaşlarımız tarafından kontrol edildi. Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın halk sağlığının korunmasına yönelik hassasiyetlerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını ve sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.