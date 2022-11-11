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İstanbul Beylikdüzü'nde 'her mahalleye kreş' sözü ilçede yaygınlaşıyor

Yerel 11.11.2022, 10:50
İstanbul Beylikdüzü'nde 'her mahalleye kreş' sözü ilçede yaygınlaşıyor

İstanbul'da kadınlar ve çocuklar için fırsat eşitliğini temel hizmet ilkesi olarak kabul eden Beylikdüzü Belediyesi, iki Anne ve Çocuk Merkezi ile 8 yeni kreşin çalışmalarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci ve Kavaklı Mahallerinde hayata geçecek olan Anne ve Çocuk Merkezleri annelerin, çocuklarıyla birlikte sosyalleşebilme ve kendilerine vakit ayırabilmelerine, çocukların ise sosyal ortama daha kolay adapte olabilmelerine imkan sağlayacak.

Kadınların birçok farklı konuda eğitim alabileceği merkezler aynı zamanda, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılabilmelerine de katkı sunacak.

İnşa edildiği alanın topografik yapısıyla uyumlu olarak iki katlı tasarlanan ve yaklaşık bin 300 metrekare alana sahip olan Kavaklı Anne ve Çocuk Merkezi’nin alt katında dört derslikli kreş yer alacak.Yüzde 50 oranında tamamlanan Adnan Kahveci Mahallesi Anne ve Çocuk Merkezi’nin içerisinde ise “Bebek Kütüphanesi” yer alacak.İlçede bir ilk olankütüphane, bebeklerin kitapla tanışmalarınave ilerleyen yaşlarda kitap dostu bireyler olmalarına katkıda bulunacak.

Tamamlanan 2 kreşe ilave olarak 8 yeni kreş için de çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi'nin “Her mahalleye bir kreş” hedefini hızla gerçekleştirdiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ortak yaşamın inşası için çalıştıkları ve bu çalışma sistematiğine de “Beylikdüzü Aklı” dediklerini söyledi. Başkan Çalık, "Anneler çocukları ile birlikte sosyalleşebilsin, kendilerine vakit ayırabilsin ve birçok farklı konuda da eğitim alabilsin diye ilçeye iki adet Anne ve Çocuk Merkezi kazandırıyoruz. Çocukların şen kahkahalarının yankılanacağı alanları en kısa sürede komşularımıza hediye etmiş olacağız" diye konuştu.

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