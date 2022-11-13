İstanbul Beylikdüzü'nde 'afetlere hazırlık' eğitimi

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 12 Kasım Afet Eğitim Hazırlık Günü kapsamında, afetlere hazırlık eğitim programı düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 12 Kasım Afet Eğitim Hazırlık Günü kapsamında, afetlere hazırlık eğitim programı düzenledi.

Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu’nun konuşmacı olduğu programa, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, muhtarlar ve meclis üyeleri izleyici olarak katıldı.

Marmara Mahallesinde bulunan Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde gerçekleşen programda ayrıca ilk yardım ve arama kurtarma eğitimleri de verildi.

Eğitimlere katılanlara ilk yardımdan arama kurtarmaya, gönüllülük eğitiminden farkındalık eğitimine kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Eğitime katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yerel yönetimle merkezi idarenin uyum içinde çalıştığı bir işbirliği istiyoruz. Afetin siyasi partisi olmaz. Bunu anlasak bütün sorunları çözeriz. Örnek bir şehircilik felsefesi çıkarmaya hevesliyiz. Bunu da ancak Beylikdüzü’nde çıkarırız.” dedi.