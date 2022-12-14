İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, CHP'li kadınları ağırladı

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ile 39 ilçenin CHP Kadın Kolları Başkanlarını Beylikdüzü’nde ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ve 39 ilçenin CHP Kadın Kolları Başkanlarını Beylikdüzü’nde ağırladı.

İlk durağı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) olan ziyarete; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ve CHP Beylikdüzü Kadın Kolları Başkanı Gülüs Ertürk eşlik etti. Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve İstanbul’a da nefes aldıran bir ilçe haline dönüştürmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Çalık, sosyal yardımlar başta olmak üzere vatandaşların hayatına dokunan projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Çalık ve Ağırman beraberindeki heyet ile birlikte tüm gün boyunca; Beylikdüzü Mutfak, Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi, Yuvamız Beylikdüzü Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Galeri Beylikdüzü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

“PROJELERİMİZDE KENT YOKSULLARINI, KADINLARI, GENÇLERİ VE ÇOCUKLARI ÖNCELEDİK”

Yaptığı sunumda 3 buçuk yılda “Beylikdüzü Aklı” ile birçok projeye imza attıklarını ifade eden Çalık, “Komşularımıza ulaştırdığımız hizmetlerin yanı sıra; özellikle pandemi dönemiyle birlikte değişen dünya düzenine, günden güne ağırlaşan yaşam koşullarına, geleceğe dair umudunu kaybeden gençliğe ve ekonomik zorluklara yönelik adımlar attık.Kenti daima ortak akılla birlikte şekillendiren ve dayanışma içinde olan yeni bir belediyecilik modeli ortaya koyduk. Akılcı çözümlerle çalışmalarımızı yürüttük ve buna da “Beylikdüzü Aklı” dedik. 3 buçuk yıllık görev süremiz içerisinde toplamda 220 kentsel, mimari ve sosyal projenin çalışmasını yürüttük. 62 proje ve 69 yeni parkı tamamlayarak ilçemize kazandırdık. 22 sosyal destek projesini hayata geçirirken 36 projemizin de projelendirme süreçlerini tamamladık. 31 projemizin ise inşaat çalışmalarını devam ettiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerimizin tamamında kent yoksullarını, kadınları, gençleri ve çocukları önceledik.” diye konuştu.