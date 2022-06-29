Isparta’da KPSS tekrar kampı sona erdi

Isparta Belediyesi ve Yargı Akademi iş birliği ile bu yıl ilki düzenlenen ve 6 gün süren Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Tekrar Kampı sona erdi. Lisans mezunu 850 gencin katıldığı KPSS Tekrar Kampında Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarında en yetkin öğretmenler tarafından soru çözümleri yapıldı, tekrarlar gerçekleştirildi.

ISPARTA (İGFA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kampın son gününde gençlerle buluştu ve girecekleri sınav için başarı dileklerini iletti.

Gençlerle sohbet eden taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, istekler doğrultusunda yeni bir kamp planlanması talimatını verirken, gençlerin öğle arası çorba verilmesi taleplerini de geri çevirmedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca Belediye Kültür Merkezi Sümer Şenol Kütüphanesinin de Kurban Bayramı’nda kapalı olacağını ancak ardından gelen ve idari izin olarak ilan edilen Çarşamba ile Perşembe günleriyle resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününde gençlere hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gençlerle yaptığı sohbette, gençlerin amaçlarının kamuda görev almak ve hizmet etmek olduğunu belirterek, “Bizlerde belediye olarak sizlerin bu çalışmalarına destek verebilmek amacıyla böyle bir çalışma öngördük. Bizimde amacımız memleketimize hizmet edecek sizin gibi arkadaşlarımızın başarılı bir sonuç alabilmesi. Bu çalışmamız sonrasında 2 fazla net yapsanız bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır” dedi.

Gençlere ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen alımı yapılacağını açıkladığını belirterek diğer bakanlıkların da alımlar yaptığını belirtti. Başdeğirmen, “Buradan alacağınız güzel sonuçlarla istediğiniz alanlara girebilmeniz tek temennim” görüşlerinde bulundu.

Belediye olarak eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif anlamda güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, belediyenin kütüphane, gençlik merkezleri, spor alanlarının gençlere kazandırılacağını aktararak projeler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Başdeğirmen, 31 Temmuz öncesi istenmesi halinde bu kampın tekrarının da yapılabileceğini söylerken, yine gençlerin talepleri doğrultusunda 2 Ekim’de yapılacak olan Önlisans KPSS öncesinde de KPSS kampları yapacaklarını duyurdu. 9 günlük Bayram tatili dolayısıyla kütüphanenin açık kalması talebinde bulunan gençleri de kırmayan Başkan Başdeğirmen, Belediye Kültür Merkezi Sümer Şenol Kütüphanesinin de Kurban Bayramı’nda kapalı olacağını ancak ardından gelen ve idari izin olarak ilan edilen Çarşamba ile Perşembe günleriyle resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününde gençlere hizmet vermeye devam edeceğini aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Bizden eğitim anlamında ne isterseniz varız” ifadelerinde bulundu.