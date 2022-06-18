Son Dakika

Isparta Valisi’nden Senirkent’e ziyaret

Yerel 18.06.2022, 14:30
Isparta Valisi’nden Senirkent’e ziyaret

Isparta Valisi Aydın Baruş, çalışma ziyareti kapsamında Senirkent ilçesini ziyaret etti.ISPARTA (İGFA) - Senirkent ilçesindeki temaslarına hükümet konağında faaliyetlerini sürdüren kamu kurumlarını ziyaret ederek başlayan Vali Baruş, Kaymakam Abdüllatif YILMAZ’dan ilçeyle ilgili brifing aldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş ardından İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Senirkent protokolü, il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve daire müdürleri ile ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına başkanlık etti.

Konuşmasında toprağımıza sahip çıkmanın önemine değinen Vali Aydın Baruş, il özel idaresinin ilçede yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz tarım sezonu nedeniyle ilçeye ve köylere gelen mevsimlik işçilerin bildirilmesini isteyen Vali Baruş, trafiği tehlikeye düşüren bahçe motorlarının kullanımı konusunda daha dikkatli olunmasını istedi.

Vali Baruş’un muhtarları uyardığı diğer bir önemli konu ise düğün ve eğlencelerde ateşli silah kullanımın olmaması yönünde oldu.

Toplantıda su israfına da değinen Vali Aydın Baruş bu konuda “Küresel bir sıkıntı olabilir. Bu konuda da dikkatli olalım.” dedi.

İlçede faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret eden Vali Baruş bir süre  esnaflarla sohbet ederek bol kazançlar diledi.

İlçede yürütülen yatırımları yerinde inceleyen Vali aydın Baruş, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmakta olan tarihi Hıdır Çelebi Camii’nde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilerinden çalışmayla ilgili bilgi aldı.

Vali Baruş, peyzaj ve çevre düzenlemeleri tamamlanan Millet Bahçesinde ve Senirkent Belediyesi tarafından yapımı devam eden huzurevi ve yaşlı bakım merkezi inşaatında da incelemelerde bulunarak Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş Senirkent ilçesinde son olarak 1994 yılında Diyarbakır Hani’de vatani görevi yaparken Hani kırsalına çıkılan operasyonda bulunduğu aracın teröristlerce tuzaklanmış mayınla infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Er Oğuz Durak’ın annesi Fadime Durak’ı Yassıören Köyü’ndeki ikametinde ziyaret ederek başsağlığı masajını yineledi.

Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31