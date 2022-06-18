Isparta Valisi’nden Senirkent’e ziyaret

Isparta Valisi Aydın Baruş, çalışma ziyareti kapsamında Senirkent ilçesini ziyaret etti.ISPARTA (İGFA) - Senirkent ilçesindeki temaslarına hükümet konağında faaliyetlerini sürdüren kamu kurumlarını ziyaret ederek başlayan Vali Baruş, Kaymakam Abdüllatif YILMAZ’dan ilçeyle ilgili brifing aldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş ardından İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Senirkent protokolü, il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve daire müdürleri ile ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına başkanlık etti.

Konuşmasında toprağımıza sahip çıkmanın önemine değinen Vali Aydın Baruş, il özel idaresinin ilçede yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz tarım sezonu nedeniyle ilçeye ve köylere gelen mevsimlik işçilerin bildirilmesini isteyen Vali Baruş, trafiği tehlikeye düşüren bahçe motorlarının kullanımı konusunda daha dikkatli olunmasını istedi.

Vali Baruş’un muhtarları uyardığı diğer bir önemli konu ise düğün ve eğlencelerde ateşli silah kullanımın olmaması yönünde oldu.

Toplantıda su israfına da değinen Vali Aydın Baruş bu konuda “Küresel bir sıkıntı olabilir. Bu konuda da dikkatli olalım.” dedi.

İlçede faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret eden Vali Baruş bir süre esnaflarla sohbet ederek bol kazançlar diledi.

İlçede yürütülen yatırımları yerinde inceleyen Vali aydın Baruş, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmakta olan tarihi Hıdır Çelebi Camii’nde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilerinden çalışmayla ilgili bilgi aldı.

Vali Baruş, peyzaj ve çevre düzenlemeleri tamamlanan Millet Bahçesinde ve Senirkent Belediyesi tarafından yapımı devam eden huzurevi ve yaşlı bakım merkezi inşaatında da incelemelerde bulunarak Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş Senirkent ilçesinde son olarak 1994 yılında Diyarbakır Hani’de vatani görevi yaparken Hani kırsalına çıkılan operasyonda bulunduğu aracın teröristlerce tuzaklanmış mayınla infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Er Oğuz Durak’ın annesi Fadime Durak’ı Yassıören Köyü’ndeki ikametinde ziyaret ederek başsağlığı masajını yineledi.