'İşgalden Kurtuluşa Bursa' anlatıldı

Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından ‘İşgalden Kurtuluşa Milli Mücadele Döneminde Bursa Sempozyumu’ düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’da 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 100. yıl kutlamaları, bir haftaya yayılan programlarla devam ediyor.

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘İşgalden Kurtuluşa Milli Mücadele Döneminde Bursa Sempozyumu’, Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenlerin katılımıyla düzenlendi. Sempozyumun açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bundan 100 sene önce Yunan komutan Sofakles’in ‘Osman Gazi başta olmak üzere’ farklı türbeleri kirlettiğini, hakaret ettiğini hatırlattı.

Bursa’nın o dönemde her türlü katliam ve insanlık dışı işlerin yapıldığı bir süreci geçirdiğini dile getiren Başkan Aktaş, aradan geçen 100 yılın ardından millet olarak artık yüksek teknolojiyi konuştuklarını, Türkiye’nin dünyanın farklı noktalarında başarıyla temsil edildiğini söyledi. Elde edilen başarıları borçlu oldukları ecdadı her zaman minnet, saygı ve dualarla andıklarını belirten Başkan Aktaş, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sempozyumun düzenlenme sebebi, o süreci daha iyi anlamak, belirli dersler çıkartarak sağlam adımlar atmaktır. Bizler de 10 Eylül tarihinden itibaren farklı etkinliklerle bugünü idrak etmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Kurtuluşu anlamak için bir haftaya yayılan programlar düzenliyoruz. Bir şehrin şehir olması, sadece nüfus ve ekonomik büyüklüğüne değil bilimsel programlara ve önemli organizasyonlara da bağlıdır. Bizler de diğer kurumlarla işbirliği yaparak, çeşitli programlar düzenliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, ‘100’üncü yılında’ Bursa’nın kurtuluşunu hem anmayı hem de yeni ortaya çıkan bilgi, bulgu ve belgelerle tarihin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı, bunları genç nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde sempozyumu düzenlediklerini belirten Saim Kılavuz, 102 yıl önce Bursa’nın işgali sebebiyle meclis kürsüsüne ‘Puşide-i Siyah’ın örtüldüğünü ve Mehmet Akif’in ‘Bülbül’ şiirini yazdığını hatırlattı. Ülkenin ve şehrin neler yaşadığının sadece ‘Bülbül’ şiirini okuyarak bile anlaşılabileceğini ifade eden Kılavuz, “Sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum. Verimli sonuçlar doğurmasını ve sonuçların toplum adına katkılar sunmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinliğin yapıldığını dile getirdi. Program kapsamında kıymetli araştırmacıların, akademisyenlerin ve hocaların Bursa’ya gelerek birikimlerini paylaşacaklarını söyleyen Sevim, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, açılış oturumuna geçildi. Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim’in başkanlığını üstlendiği oturumda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Koylu ve Yüzbaşı Kemal Köşe, ‘Bir Dijital Tarih Örneklemi; Savaş Coğrafyasının Görselleştirilmesi’ konulu sunum yaptı. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mevlüt Çelebi ‘İtalyan Kaynaklarından Bursa’nın İşgali ve Kurtuluşu’, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Kara, ‘İlk Meclis’te Bursa Mebusu, İlk Hükümette Şeriyye Bakanı Mustafa Fehmi Efendi’, Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ‘İşgalden Kurtuluşa Edebiyatta Bursa’ ve Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa ‘Binbaşı H.G. Howell’ın Bursa Kurtuluşu İle İlgili Raporu (10/11 Eylül 1922)’ konularında bilgiler aktardı.