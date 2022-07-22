İnternet medyası çalışanlarına yabancı dil indirimi

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) ile Mentora Dil Okulları Görükle Şubesi arasında imzalanan protokolle, dernek üyesi medyaların çalışanlarına ve ailelerine, yüzde 15 indirim anlaşması yapıldı.

BURSA (İGFA) - Mentora Dil Okulları Görükle Şubesi’nden, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyesi gazeteciler ve ailelerine yabancı dil eğitiminde yüzde 15 indirim yapılacak.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) Başkanı Mesut Demir ile Mentora Dil Okulları Görükle Şubesi Müdürü Habibe Kasap arasında imzalanan protokol ile dernek üyesi gazetecilere ve ailelerine yabancı dil eğitiminde yüzde 15 indirim anlaşması yapıldı.

Mentora Dil Okulları Görükle Şubesi Müdür Habibe Kaplan, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bahçeşehir Üniversitesi’ne bağlı olarak Washington merkezli, yabancı dil eğitimlerinde uluslararası düzeyde geçerli bir eğitim modeli uygulamaktadır. Bu vesile ile tüm yaş gruplarını kapsayan eğitim gruplarımızda, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri ve birinci derece yakınları için indirim protokolü anlaşması yaptık. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm dillerde ve tüm yaş gruplarını kapsayan eğitimlerimiz, uluslararası geçerliliği bulunan sertifika ile de taçlandırılabilecekleri eğitimleri, karşılıklı olarak birbirimize sunmuş olduk” dedi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) Başkanı Mesut Demir ise, “Yabancı dil, medya sektörü için çok önemli. Yerel ve ulusal kavramı artık kalmadı. Her haber, dünyanın diğer ucundan okunabiliyor. Bu konuda editör ve muhabirlerin yabancı dili iyi bir şekilde bilmeleri gerekiyor. Bu noktada, Mentora Dil Okulları ile bir indirim anlaşması yaptık. Hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninde Bursa İGD Başkanı Mesut Demir ve Mentora Dil Okulları Görükle Şubesi Müdür Habibe Kaplan’ın yanı sıra Mentora Dil Okulları Görükle Şubesi Kurucusu Hasan Dolan, Bursa İGD Başkan Vekili Aysın Komitgan, Bursa İGD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Ekmekçi, Muhammet İlbeyi, İGF Reklam Ajansı Müdürü Sevil Şaru hazır bulundu.