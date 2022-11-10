İnegöl’ün yeni yaşam alanı kamuoyuna tanıtılıyor

İnegöl Belediyesi, projelerini kamuoyuna tanıtma adına düzenlediği programlarını şehrin yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi ile sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da yapımı devam eden projeleri kamuoyuna tanıtan İnegöl Belediyesi, Millet Bahçesi projesinde olduğu gibi bir diğer önemli proje olan Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesini de kamuoyuna tanıtıyor. Bu kapsamda Çarşamba günü AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı ve AK Partili meclis üyelerine alanda tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

İçerisinde belediye personeli çalışma alanıyla birlikte; Meclis Binası, Gastro İnegöl Restoranı, Gençler için hazırlanan özel bir bina, sergi salonu ve kafeteryanın yer aldığı, 7/24 yaşayacak bir proje olan Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi, tüm detaylarıyla bu programda tanıtıldı. Belediye Başkanı Alper Taban hem bina içerisinde hem de alanda yapılan incelemede projenin detaylarını paylaştı.

TANITIM PROGRAMLARI SÜRECEK

Yaşam Alanı ve Kent Meydanında AK Parti İlçe Teşkilatı ve Meclis Üyelerine yönelik yapılan tanıtım organizasyonunun, Millet Bahçesi projesinde olduğu gibi belirli aralıklarla farklı gruplara yönelik de devam edeceği ifade edildi.