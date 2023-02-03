İnegöl'de Bereket Sofrası 'Huzur'da kuruldu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Huzur Mahallesi Yeşil Camide gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ devam ediyor.

Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Huzur Mahallesi Yeşil Cami oldu.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu.

Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, bu buluşmalardaki amaçlarının hem güne güzel bir şekilde başlamak, hem de bu vesileyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek olduğunu belirtirken, "Bir araya gelmişken de vatandaşlarımızın bizlere iletmek istedikleri olur, talebi olur, tavsiye ve önerileri olur bunları da dinlemeye gayret ediyoruz” dedi.

Bölgede yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Taban, “Şehrimizde ve Huzur Mahallemizde pek çok konu var üzerinde çalıştığımız. En basit örneği geçtiğimiz hafta burada iki tane çocuk parkı için çalışmayı yerinde inceledik. Çocuklarımızı eğlenirken görmek bizleri de çok mutlu etti. Biz Huzur Mahallemizden hep saygı gördük. Allah’ta sizin hatırınızı, gönlünüzü yapsın” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin de istişareler yapıldı.