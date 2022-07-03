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İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğundan muhteşem gece

Yerel 03.07.2022, 18:35
İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğundan muhteşem gece

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yaz aylarının ilk açık hava gösterisinde İnegöllülere muhteşem bir sezon açılışı yaptı. 11 ayrı yörenin oyunlarının sergilendiği İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gecesi binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2011 yılında kurduğu ve geride kalan sürede kaydedilen gelişimle 2017 yılında Dünya Şampiyonluğu, geçtiğimiz Nisan ayında da Özbekistan’da Dünya 3’üncülüğü elde eden Halk Dansları Topluluğu, yaza merhaba dedi. Ali Osman Olgun ve Fatih Oral eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren; Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Master olmak üzere 4 farklı yaş kategorisine gösteriler sunan Halk Dansları Topluluğu, 2022 yılının ilk açık hava gösterisinde Cumartesi akşamı Amfi Tiyatroda düzenlenen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gecesi ile sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Ocak ayında Halk Dansları Topluluğunun kurucu eğitmenlerinden Recep Erdoğan hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda Recep Erdoğan anısına öğrencilerinin onu yad etmek adına sahne aldığı program, duygu dolu anların yaşanmasına da neden oldu. Recep Erdoğan’ın ailesinin de davet edilerek gecenin onur konuğu olarak ağırlandığı programda, öğrencileri merhum Recep Erdoğan için dans etti.

HALK ADNSLARI TOPLULUĞU PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Şehrin bir markası haline gelen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu özel gecede sırasıyla; Burdur, Halay, Kırklareli, Balkan, Zeybek, Roman, Ankara, Artvin, Kafkas, Trabzon ve İnegöl yörelerinden en güzel koreografileri sergilediler. İzleyenlerin keyifli anlar yaşadığı gecede, halk dansları topluluğunun gösterileri herkesten tam not aldı. Tüm yaş grupları, ortaya koydukları performansla beğeni topladı.

KEYİFLE İZLEDİĞİMİZ BİR PROGRAM OLDU

Belediye Başkanı Alper Taban’ın da ailesi, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile katıldığı programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Program sonunda sahneye davet edilen Başkan Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Başkan Taban, “Keyifle izlediğimiz bir program oldu. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarımız ve oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Bu akşamın bir başka anlamı da var, çok değerli Recep Erdoğan hocamız anısına bu gece tertip edildi. Recep hocamızın ailesi de aramızda. Ayrıca Bursa’mızda dün ve bugün 2 şehidimiz var. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

HALK DANSLARI TOPLULUĞU ARTIK BİR MARKA

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun artık bir marka olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Çok değerli hocalarımız, eğitmen kardeşlerimiz ile birlikte İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuzu bir marka haline getirdiler. Bu başarılı ekip geçtiğimiz yıllarda Kazakistan’da Dünya 1’inciliği, bu yıl ise Özbekistan’da Dünya 3’üncülüğünü elde ettiler. Bunlar tesadüfi başarılar değil. 2011 yılında başlayan bu serüven, üzerine koyarak devam ediyor. Bakın küçük yavrularımız ve büyük yaş gruplarımız var. Şehrimizi hem ülkemizde hem yurt dışında başarıyla temsil etmeye devam edecekler” diye konuştu.

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