İmamoğlu Kiptaş için İzmit’e geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Temmuz’da KiptaşÇınar Evler’de hak sahiplerinin dairelerinin belirleneceği kura çekimi töreniiçin İzmit’e gelecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiiştiraklerinden Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıylahayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler sosyal konut projesinde sonayaklaşıldı. Noter huzurunda çekilecekkura ile hak sahiplerinin daireleri belli olacak. İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde yapılacak olan törene, İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

Hak sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği tören, 6 Temmuz Çarşamba günü saat 13:00’te Arızlı Akpınar Mahallesi’ndeki Kiptaş Çınar Evler’de düzenlenecek. KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş birliği ile planlanan 143 konutluk 4 bloktan oluşan projede; ortalama kat brüt alanları 87 m2 olan 37 adet 2 1 bahçe kullanımlı daire, 93 m2 olan 66 adet 2 1 daire, 124 m2 olan 40 adet 3 1 olmak üzere toplam 4 bloklu 143 konut ve 5 dükkan bulunuyor.