İmam Hasan Hüseyin Cami’nin temeli atıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayırsever iş insanları Mustafa Deniz ve Hakan Çınar tarafından yaptırılacak olan İmam Hasan İmam Hüseyin Cami’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.ERZURUM (İGFA) - Abdurrahman Gazi Türbe Yolu’nda inşa edilecek olan caminin temel atma törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler ve çok sayıda davetli katıldı. Mevlana ve Şems Hazretlerini Yaşatma ve Tanıtma Derneği yetkilisi, hayırsever iş insanı Mustafa Deniz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, şunları kaydetti: “Biz Allah rızası için buradayız. Biz birçok kapıyı çaldık fakat hiç biri bize açılmadı. Sayın Sekmen Başkanımız o kapısını ardına kadar bize açtı, dinledi ve destek verdi. Neden ‘İmam Hasan İmam Hüseyin’ diye soranlar oldu, vallahi hiç bir şeyin peşinde değiliz. Yalnız Allah Resulünün evlatlarına saygı ve hürmetten ötürü bu ismi seçtik. Biz birçok ilde çeşitli kurs ve camiler yaptırdık. Fakat benim çocukluktan beri gönlümde yatan Abdurrahman Gazi türbesi yanında bir cami yaptırmaktı. Rabbim nasip etti, hamd olsun.”

BAŞKAN SEKMEN: “MUHARREM AYI FEYZ VE BEREKET AYIDIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında Muharrem ayının önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, “Bilindiği gibi Hicri yılbaşımızın ilk ayının adı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Muharrem ayı; ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir aydır” dedi. “Yine bu ayda Hz. Âdem’in Cennetten yeryüzüne indirilmesi, Hz. Nuh’un tufandan kurtulması, Hz. Musa ve ona iman edenlerin Firavun’un zulmünden kurtulmaları gibi, insanlık tarihinde dönüm noktası sayılabilecek önemli bazı olayların vuku bulduğu rivayet edilmektedir. Muharrem ayı aynı zamanda hüzün ve ibret ayıdır; bizlere, ciğerlerimizi dağlayan Kerbela’yı hatırlatır” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Kerbelâ, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ‘Cennet gençlerinin efendileri’ sözüyle taltif ettiği, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın iki ciğerparesinden biri, ümmetin gözbebeği olan Hz. Hüseyin efendimiz ve ehlibeytinin şehit edildiği yerdir. Hz. Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad, makamı cennet olsun. Böylesine önemli ve mukaddes bir ayda bizler de camimizin adının İmam Hasan İmam Hüseyin olmasını kararlaştırdık. Rabbim, camimizin yapımında emeği geçecek olan herkesten razı olsun. Bu vesileyle camimizin yapımını üstlenen Mustafa Deniz ve Sanamerli Seyyit Hacı Yılmaz Baba’nın oğlu Hakan Çınar kardeşime teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından caminin temeli dualar eşliğinde atıldı.