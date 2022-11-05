'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı Balıkesir’de

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini tanıtan 'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı Balıkesir’e geldi. Balıkesirliler, Toplu Taşıma Meydanı’nda 2 gün boyunca projeleri sanal gerçeklik gözlüğüyle yakından görme fırsatı bulabilecek.BALIKESİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) gerçekleştirileceği sosyal konut projesinin tanıtımı kapsamında ülkeyi gezen Tanıtım TIR’ında Balıkesirli vatandaşlara, evler sanal gerçeklik gözlüğüyle gösterildi. TIR’ın ilk ziyaretçileri Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan oldu. Projeler hakkında detayları öğrenmek için TIR’ı ziyaret eden vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde konutlardaki odaları, kullanılan malzemeleri, balkonları görme imkanı buldu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA ŞEHRİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir’e 3 bin 975 konut kazandırıldığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, hem merkezde hem de ihtiyacı olan tüm ilçelerde bu konutların inşasına en kısa süre içerisinde başlanılacağını ve 2 yıl içerisinde de vatandaşlara teslim edileceklerini söyledi. Dr. Küçükkaptan, “Proje muhteşem bir proje. Halkımız çok ilgileniyor. Ev alacaklar için çok heyecanlı bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şehrimiz adına çok teşekkür ederim.” dedi.

“KONUTLAR DEVRİM NİTELİĞİNDE”

Türkiye’de TOKİ tarafından yapılan konut projelerini bir devrim olarak nitelendiren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bu konutlar modern mimari tekniklere göre vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Özellikle binaların sağlam, depreme dayanıklı oluşu ve iyi bir çevre düzenlemesi ile konut üretimi anlamında çok önemli. Balıkesir’de de 3 bin 700’ün üzerinde konut inşa edilmiş olacak. Konutların kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyorum. Ülkemize ilimize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR’ı, Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi’nde 2 gün boyunca hizmet verecek.