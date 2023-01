İlahiyatçı Mustafa Karataş Konyalılarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları kapsamında İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, “Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti” konulu konferanslarla; Ereğli, Karapınar, Derbent ve Kadınhanı’nda Konyalılarla buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında sevilen isimler ilçelerdeki vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

“Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti” konulu konferanslarda konuşan Prof. Dr. Karataş, kendisini Konyalılarla buluşturan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

İmanın tadının olduğunu ve üç şey olursa kişinin bu tadı tadacağını anlatan Karataş, “Bir kişi, her şeyden daha çok Allah’ı ve sonra da Resulullah Efendimizi severse imanın tadını tadar. Her şeyden daha çok. Allah ve Resulü dışında ne varsa; anamız, babamız, malımız, mülkümüz, evladımız. Ama biz evladımızı Allah’tan daha fazla seviyoruz maalesef. İmtihan da öyle oluyor. Yakup Peygamberin hikayesi boşuna anlatılmıyor. Yakup’un imtihanı Yusuf’la olur. Niye? Çok sevdi çünkü. Fazla sevdin mi imtihan oradan gelir. Demek ki imanın tadını almak için en çok Allah’ı sevmek gerekiyor. İkincisi; bir insanı sevdiğinde sırf Allah için seven insan, imanın tadını tadar. Hiçbir menfaati, beklentisi yok. Bunda da imanın tadı oluşur. Üçüncüsü de; imandan sonra imanını kaybetmekten ateşe düşecekmiş gibi korkan insan Allah’ın verdiği o tadı tadarlar. İmanın tadını tadarlar. Bu üçü olursa lezzetli bir imanın tadı alınır.” Diye konuştu.

Şehir Konferansları kapsamında; Cihanbeyli, Altınekin, Güneysınır ve Çumra’da Dursun Ali Erzincanlı, Beyşehir ve Seydişehir’de Hayati İnanç, Hadim ve Bozkır’da Aile Danışmanı Ferhat Aslan, Çeltik, Yunak, Doğanhisar ve Hüyük’te Alişan Kapaklıkaya Ocak ayı içerisinde Konyalılarla buluşacak.