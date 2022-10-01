İl belediyeleri Çanakkale'de buluşuyor

İl Belediyeleri arasındaki dayanışmayı ve iş birliklerini arttırmak için belirli aralıklar ile düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.ÇANAKKALE (İGFA) - 29 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan İl Belediye Başkanları toplantısı kapsamında, il belediyeleri arasında yapılması planlanan işbirliklerinin yanı sıra yatırım ve projelere ilişkin de görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımlarında da bulunulacak.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşmada Belediye Başkanları ayrıca kentin tarihi, kültürel ve sosyal mekanlarını gezmenin yanında, Çanakkale Belediyesi proje ve yatırımlarını da yerinde inceleme fırsatı bulacak.