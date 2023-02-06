İKSAD heyeti Lübnan'da

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) 1-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - İKSAD Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek, Lübnan'ın gerek zengin kültürel ve demografik yapısı ve gerekse de stratejik coğrafi konumu ile hem bölge için hem de Arap dünyası için önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Davet kapsamında Lübnan İslam Üniversitesi, Beyrut Arap Üniversitesi, Saint Joseph Üniversitesi, Uluslararası Lübnan Üniversitesi ve Lübnan Eğitim ve Teknoloji Sendikası ile bir dizi heyetler arası ve ikili görüşmelerde bulunan İKSAD Heyeti yüksek eğitim, akademik değişim programları ve ortak bilimsel projeler yürütülmesi de dahil olmak üzere pek çok alanda iş birliği protokolü imzaladı.

2023 yılında İKSAD'ın desteği ile kurulacak olan Science MENA Platformu ile de Lübnan Üniversiteleri öncelikli olmak üzere Arap dünyasındaki üniversitelerin uluslararasılaşma çalışmalarına katkıda bulunulacağını söyleyen Dr. Mustafa Latif Emek, İKSAD Enstitüsü olarak temel amaçlarının bilimsel diplomasi kanalları ile Türk bilim insanlarının uluslararası etkileşimi yoğun projelere katılımının arttırılması olduğunu sözlerine ekledi.