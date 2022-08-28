İklim değişikliği adaptasyonu sunumu yapıldı

İzmit Belediyesi iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında iklim değişikliği adaptasyonu alanında çalışmalar yürüten Rönesans Enstitüsü Derneği ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yetkilileri, iklim değişikliği adaptasyonu alanında çalışmalar yürüten ve İzmit’te benzer çalışmaları hayata geçirmek isteyen Rönesans Enstitüsü Derneği ve ilgili kuruluşlardan temsilcilerle bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. İzmit Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma Müdürlüğü’nün bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesinde hayata geçirmeyi planladığı permakültür eğitim alanı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

SUNUM YAPILDI

Toplantı Strateji Geliştirme Müdürlüğü AB Proje Uzmanı Burak Ergelen tarafından AR-GE Birimi’nin İklim Değişikliği Uyum çalışmalarını odak noktasına alan uluslararası örgütlere İzmit Belediyesinin üyelik, tanıtım, işbirliği süreçleri ve İzmit Belediyesi’nin Avrupa Komisyonu tarafından İklim Değişikliği Uyum Misyonu’na seçilmesinin önemi hakkında katılımcılara paylaştığı sunumla devam etti.

İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TANITILDI

Toplantının son bölümünde Rönesans Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yaşar Akyar tarafından permakültür çalışmalarının doğa ve insanlar için önemi ve İtalya’da hayata geçirilen bir iyi uygulama örneğinin tanıtımı gerçekleştirildi.

YAŞAM BAHÇESİNİ GEZDİLER

Toplantının tamamlanmasının ardından katılımcılarla İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi ziyaret edilerek bu alanda hayata geçirilmesi planlanan permakültür eğitim alanı hakkında bilgilendirmeler yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İzmit Belediyesinin gerçekleştirilmiş olduğu Orman Okulu projesi hakkında Kadın Aile Müdürlüğünde görev yapan Peyzaj Mimarı Harika Taze tarafından katılımcılara bilgi sağlandı.

FAALİYET PLANI OLUŞTURULDU

Gün boyu süren bilgilendirme ve istişare süreci İzmit Belediyesi ile çevre alanında AB projeleri üreten Rönesans Enstitüsü Derneği’nin permakültür uygulamaları başta olmak üzere hayata geçirilmesi planlanan İklim Değişikliğine Uyum projelerinde işbirliği halinde olması ve bundan sonraki süreçte atılması öngörülen adımlar konusunda bir faaliyet planı oluşturmasıyla son buldu.