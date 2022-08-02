İkizce beton yollarına kavuştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İkizce ilçesinin Devecik ve Yenice Mahallelerini birbirine bağlayan yolu betonla buluşturdu. İki mahalle arasında ulaşım sağlayan güzergahtaki toz ve çamur çilesi sona erdi.ORDU (İGFA) -

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili Ordu’da, asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor. Karadeniz’in zorlu coğrafyasında çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya dönüştürüyor.

19 ilçede planlı ve programlı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, hayata geçirdikleri projelerle ilçelerin kaderini değiştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde yılların kangren olmuş sorunları bir bir çözüme kavuşurken, vatandaşlara da konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

DEVECİK VE YENİCE MAHALLELERİ BETON YOLA KAVUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İkizce ilçesine bağlı Devecik ve Yenice mahallelerine ulaşım sağlayan güzergahtaki beton yol çalışmalarını tamamladı. Toplam uzunluğu 4 bin 800 metre olan güzergah beton konforu ile buluştu. Beton yola kavuşan yol Çaybaşı ilçesine bağlı Göksu ve İlküvez mahallelerine de bağlantı sağlıyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Güzergahtaki beton yol çalışmaları ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Yıllar süren hayalleri gerçek olan mahalle sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.