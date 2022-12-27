Son Dakika

İki bin yıllık tarih canlanıyor

Yerel 27.12.2022, 07:37
İki bin yıllık tarih canlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanında gerçekleştirilen restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli yer tutan tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanında başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ANTİK TİYATRO ÖZGÜN YAPISI KORUNARAK YENİLENİYOR

Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan Antik Roma Tiyatrosu, Koruma Kurulu onayı ile özgün yapısı korunarak ve uygun malzemeler kullanılarak yenileniyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent turizmine kazandırılması hedeflenen tiyatroda basamak yerleştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Uzman ekipler tarafından yapılan restorasyon çalışmalar kapsamında Roma Tiyatrosu Cavea (Oturma birimleri) ve Özgün Taşlar üzerinde konservasyon çalışmaları tamamlandı.

 ARKEOPARK’TA ÇALIŞMALAR ROMA TİYATROSU İLE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLMEKTE

Çalışmaları 2021 yılında başlayan Arkeopark Çevre Düzenleme Uygulamaları da Roma Tiyatrosu restorasyonu ile eş zamanlı olarak sürdürülürken bilimsel kazı çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmalar sırasında; Arkeopark Karşılama Merkezi olarak tasarlanan binanın oturum alanında açılan sondaj çukurunda Osmanlı Dönemi’nden kalan deri işleme atölyeleri tespit edilmesi nedeniyle proje revize edildi.

17 bin metrekarelik bir alana yerleşecek olan Arkeopark’ta çalışmalar tamamlandığında kazı alanlarının ve buluntuların sergileneceği açık hava müzesi, ziyaretçi merkezi yapısı içerisinde çocuklara ve gençlere arkeoloji bilimini tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan atölyeler, Ankara’nın tarihi katmanlarının anlatıldığı tematik sergiler ve tarihi yapıları tanıtıcı sanal gerçeklik (VR) deneyimleri yer alacak. 

UZMAN EKİPLER EŞLİĞİNDE ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR

Günyüzüne çıkmaya başlayan tiyatronun restorasyonunda kullanılan teknikler Venedik Tüzüğü’ne uygun olarak yapılırken kullanılan malzemelerin yerleştirilmesi ise büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülüyor.

Restorasyon Projesi kapsamında tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya gayret gösterdiklerini söyleyen  Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Restorasyon Uzmanı Halil İbrahim Karagöz devam eden çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Arkeopark projesi kapsamında çok sayıda seyir kafelerimiz, karşılama ve güvenlik merkezimiz oluşuyor. Bu bölgemizde sur duvarımızda birçok malzeme kaybı, derz boşalması ve eksiklikler vardı. Can ve mal kaybını engellemek adına burada güçlendirme çalışmalarını yaparken arkeolojik kazılarımıza devam ediyoruz. Burada yapılan restorasyon çalışmaları çağdaş tekniklere uygun şekilde sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kışa hazırlık için arkeolojik alanımızı üzerini kapatıp prekast ayaklarla garvanize saç örtüyle tamamen koruma altına aldık. Çalışmalar kendi alanında uzman ekipler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Roma Tiyatrosu’nda yine çağdaş teknikler içerisinde eskitme çalışmaları yürütülüyor. Cavea örtüsü tamamen bitirildi, Ankaralıların beğenisine sunulmak üzere son rötuşlarını yapıyoruz. Tiyatromuzdaki birçok bezemeli olan nitelikli olan taşların konservasyon çalışmaları yapılmış olup tamamlama çalışmalarının birçoğu bitirildi. Çalışmalarımızı 2023 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4