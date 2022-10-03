İki başkan Savatra Antik Kenti’nde Konya basınıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kazı çalışmaları devam eden Savatra Antik Kenti’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Savatra Antik Kenti’nde ortaya çıkan antik tiyatro, son bulunan mozaikler ve 1071’den önce Türkler ifadesinin geçtiği ilk taş kabartma gibi eserlerin kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Başkan Altay, “Kazı faaliyetlerindeki finansmanımıza devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel şeyler bulmayı ümit ediyoruz" dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte kazı çalışmaları devam eden Savatra Antik Kenti’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla Roma Tiyatrosu ve mozaikli alanda yapılan inceleme gezisinin ardından Savatra Antik Kenti Kazı Başkanı İlker Işık, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin destekleriyle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Işık, “İlk etapta tiyatroda kazı çalışmalarına başladık ve kazı çalışmaları sırasında oturma basamaklarını da ortaya çıkartmaya başlıyoruz. Burada ayrıca yaklaşık 160 metrekarelik alan üzerinde büyük bir mozaikli tabanla karşılaştık. Mozaik genel itibariyle sağlam durumda. Buluntulara göre geç Roma erken Bizans örnekleri sunmakta. Zenginliğin ve asaletin ve kentin gücünün sembollerinden biri olan mozaikli yapıyla karşılaşmaktan dolayı çok mutlu olduk. İnşallah hem Büyükşehir Belediyemizin hem de Karatay Belediyemizin verdiği desteklerle şehrimize ve ülkemize kültür varlığı açısından önemli eserler kazandırma niyetindeyiz.” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ DESTİNASYON SAYIMIZI ARTIRMAK”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Burada aslında Konya Modeli Belediyeciliğin bir örneğini görüyorsunuz. Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemizin destekleriyle Savatra Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulunuyoruz. Burası Yağlı Bayat Mahallemiz. Merkeze yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan bir alan. Aynı zamanda Kapadokya yolu üzerinde ve turizmin uğrak yerlerinden bir tanesi. Hedefimiz turizmde zaten bir marka olan şehrimizi daha ileriye götürebilmek. Bu anlamda destinasyon sayımızı artırmak. Burası da turizmin yeni bir destinasyonu olacak inşallah. Savatra Antik Kenti’nde çok değerli bulgulara şahitlik ediyoruz. Burası çok özel bir alan. Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle kazı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kazı ekibimize, hocalarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ŞEHRİMİZE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya’ya katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Konya’nın 10 bin yıllık bir şehir olduğunu, Çatalhöyük’ten başlayarak insanların her dönemde önemli yerleşim alanlarından birisi konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Altay, bunun bulgularının da gün geçtikçe yapılan kazılarda ortaya çıkmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

“SANAYİ VE TARIM ŞEHRİ KONYA, TURİZM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA DA HIZLA İLERLİYOR”

Konya’nın bir sanayi ve tarım şehri olduğunu ama son dönemde yapılan çalışmalarla artık bir turizm şehri olma noktasında hızla ilerlediğini vurgulayan Başkan Altay, “Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız Konya ziyaretinde ifade etti; Konya’nın turizmden aldığı payın artırılması, bu vesilesiyle insanların kazançlarının artırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve Konya ekonomisinin gelişmesiyle ilgili ciddi bir süreç yürütüyoruz. Bu süreci, Turizm Master Planı çerçevesinde tüm Türkiye’ye örnek bir şekilde bakanlığımızın desteğiyle yürütüyoruz. Birçok şehirden turizmle ilgili konularda insanlar Konya’da ne yapıldığını görmek için yaptığımız işleri ziyaret ediyor. Çatalhöyük’te çok önemli bir karşılama merkezi yapıyoruz. Yine Boncuklu Höyük’te Karatay Belediyemiz bir çalışma yürütüyor. Selçuklu Belediyemiz Sille’de bir çalışma yürütüyor. Karatay Belediyemizin Lavanta Bahçeleri, Meram Belediyemizin Meram Bağları var, Büyükşehir olarak Mevlana civarında bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bunların hepsi bir üst ölçek planın parçaları olarak yürüyor. İnşallah yakın zamanda sizlere bu yapmış olduğumuz işleri, büyük resmin bir parçası olarak da anlatmayı planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

“MAHALLE HALKININ DA ÇOK YOĞUN BİR DESTEĞİ VAR”

Savatra Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarındaki emeklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Kılca’ya ve Kazı Başkanı İlker Işık’a teşekkür eden Başkan Altay, “Çok kısa sürede burada çok önemli eserler çıktı. Ayrıca başta muhtarımız olmak üzere mahalle halkının da çok yoğun bir desteği var. İnşallah buradan çok güzel işler çıkacak. Karatay Belediye Başkanımız bizi buraya ilk getirdiğinde o kadar heyecanla anlattı ki biz de mutlaka işin içinde olmamız gerektiğine karar verdik. Büyükşehir Belediyemiz, Karatay Belediyemiz, Selçuk Üniversitemiz ve Müze Müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Ortaya çıkan antik tiyatro, son bulunan mozaikler ve 1071’den önce Türkler ifadesinin geçtiği ilk taş kabartma gibi çıkacak eserler hepimizi heyecanlandırdı. Kazı faaliyetlerindeki finansmanımıza devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel şeyler bulmayı ümit ediyoruz. Savatra bundan sonra Konya’nın en önemli markalarından biri olacak.” ifadelerini kullandı.

SAVATRA ANTİK KENTİ

Savatra Antik Kenti, Bozdağ Milli Parkı’nın Doğu eteklerinde kurulmuş olan bir askeri garnizon kentidir. Kent içerisinde büyük bir höyük yer almaktadır ve geçmişi 5000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Birçok askeri ve ticari yol güzergahı üzerinde bulunan Savatra’daki yol ağları askeri kale ve kulelerle korunmaktadır. Roma ve Bizans dönemlerinde ehemmiyeti daha da artan kent içerisinde Roma tiyatrosu, su sarnıçları, kilometrelerce uzunluktaki yeraltı dehlizleri, kilise ve mozaikli alanlar olmak üzere birçok yerleşim sahası bulunmaktadır. Anadolu’da ilk Türk isminin geçtiği yazıt Savarta Antik Kenti’nde bulunmuştur. 2021 yılında başlatılan çalışmalarda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin destekleriyle Roma tiyatrosu ve mozaikli alanlar üzerinde kazı çalışmaları yapılmaktadır.