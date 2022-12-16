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İKÇÜ'de dijital çağda hukuk sempozyumu

Yerel 16.12.2022, 12:38
İKÇÜ'de dijital çağda hukuk sempozyumu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hukuk Fakültesince düzenlenen “Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu” düzenlenen açılış töreni ile Çiğli Ana Yerleşkesinde başladı.İZMİR (İGFA)  - Hibrit olarak düzenlenen sempozyuma üçü yurt dışından olmak üzere çeşitli üniversitelerden katılan araştırmacılar ve Türkiye Barolar Birliğine (TBB) bağlı barolardan hukukçular yoğun ilgi gösterdi.

Sempozyumun resmi açılışına, Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hanife Öztürk Akkartal, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Av. Ayşim Kelebek Kılıçaslan, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Süleyman Akbulut, İKÇÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kerem Batır, DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz ile çok sayıda konuk akademisyen ve öğrenci katıldı.

YENİ MEDYA SİSTEMDEN KAÇIŞIN YENİ MECRASI

Hukuk Fakültesinin ilk bilimsel etkinliğine İKÇÜ olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, dijital çağın sistem yapısını bütünselleşme ya da melezleşme şeklinde tanımlayarak; hukuki bilgiye erişimin hızı, kapsamı ve yönteminin de değiştiğini söyledi.

Dijital hukuk kültürünün gelişmesinin tüm dünya için bir zorunluluk haline geldiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Köse, “Tüm hayatın dijital hale gelmesi, hukuki düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Dijitalleşme, elbette çok sayıda yasal sorunu da beraberinde getirmiştir. Dijital ekonomi, dijital kimlik, elektronik kişi gibi kavramların her biri dijital olarak hukuka yaklaşımı gerektirmektedir. Başlı başına bir düzensizlik alanı olarak ortaya çıkan yeni medya esasen sistemden kaçışın bir yeni mecrası gibi görünmektedir” dedi.

HUKUKÇULARIN YERİNİ ARAMA MOTORLARI ALDI

Hukuki olarak uygun olan bir karara yönelik yeni medya aracılığıyla yürütülen kampanyalarla kararların değişebildiğinin görüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Köse, her konuda bilgisine başvurulan hukukçuların yerini artık arama motorlarının aldığını sonuç olarak da yanlış ve yanıltıcı bilginin hızlı biçimde taraftar bulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Köse, “Kontrolsüz gücün güç olmadığından hareketle özgürlük ile adalet, bilgi alma ile kişisel haklar, habere erişme özgürlüğü ile kamu yararı arasında bir dengeye gerek olduğunu görüyoruz. Telif hakları, patentler ve gizli bilgiler yine hukukun dijital boyutunda üzerinde durulması gereken konular arasında sayılabilir. İşletmelerin markaları, fikri ve sınai hakları en sık saldırı altında olan hususlardır. Sempozyumdan, kişisel ya da kurumsal boyutta iftira, itibar suikastı, verilerin korunması, rekabet hukuku, kişilik hakları, verilerin toplanması, korunması, dijital dünyada mülkiyet gibi başlıklardan önemli çıktılar elde edilecektir” ifadelerini kullandı.

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