İhtiyaç sahiplerine 2,2 milyon lira destek

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için hayata geçirdiği 'Sosyal Destek Kartı' projesi kapsamında kart sahiplerine toplamda 2 milyon 284 bin 500 TL'lik yeni bir destekte daha bulundu.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yapacağı yardımların daha sağlıklı bir şekilde yerine ulaşması için hayata geçirdiği 'Sosyal Destek Kartı' uygulaması kapsamında ödemelere devam ediyor.

Adıyaman il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen 'Sosyal Destek Kartı' alma kriterlerini yerine getiren kişi sayısının 4 bin 569 kişiye ulaştığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2 bin 918'ine kartlarının ulaştırıldığını, geriye kalan bin 651 kişiye de kartlarının bankadan geldikçe teslim edileceğini belirterek, "Toplumsal Gelişim Merkezi'mizin sistemine kayıtlı bulunan 4 bin 569 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyaçlarını para kullanmadan istedikleri marketlerde rahatlıkla karşılayabilmesi için hayata geçirdiğimiz 'Sosyal Destek Kartı' projesi kapsamında desteklerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi kartını teslim alan 2 bin 918 ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla hesaplarına 500'er TL para yatırdık. Kartları henüz banka tarafından ulaştırılmayan bin 651 kardeşimizin de hesaplarına yatırılan bu meblağ, kartlar ellerine ulaştıktan sonra kullanılabilecek" diye konuştu.

Yetkilileri ise Belediyesi tarafından dağıtılan 'Sosyal Yardım Kartı'ndan yararlanabileceklerin kriterlerini şu şekilde açıkladı: "Eşi vefat etmiş kadınlardan yardım hakkına sahip olanlar, engelli ve yaşlı yardımı alan vatandaşlarımız, evde bakım aylığı imkânını kullanan vatandaşlarımız ile eşi asker olan yada şehit ve gazi yakınları bu kartlardan yararlanabiliyor. Bunun için gerekli belgelerle birlikte TOGEM'e başvurmaları gerekiyor."