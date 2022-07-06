İhracat yıldızları ödüllendirildi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birlikleri (AKİB) ev sahipliğinde düzenlenen 2021 yılı ihracatın yıldızları ödül töreni; Vali Ali Hamza Pehlivan ve bir önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - AKİB konferans salonunda gerçekleşen ödül törenine Vali Ali Hamza Pehlivan ile Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il müdürleri, birlik ve oda başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmasında Mersin’i Ülkemizin inci ve öncü bir şehri olarak niteleyen Vali Pehlivan, şehrimizin gelişim çizgisi yakalamış olduğunu belirterek, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de her sektörde birçok proje ve yatırımın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, bütün bakanlıklarımızın ve bugün bu törene teşrif etmiş olan Sayın Lütfi Elvan Bakanımızın destekleriyle hayata geçirilmiş olduğunu ifade etti ve Mersinli hemşerilerimiz adına şükranlarını iletti.

İlimizin birçok özelliği ile ön plana çıktığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, “Ticaretiyle turizmi ile tarımıyla eğitim, sağlık, gençlik spor ve diğer bütün hizmetleriyle birçok alanda gerçekten başarılara imza atmış ve atacak olan bir ilimiz.

Tarım elbette hassas bir sektör kendi içerisinde muhtelif sorunları olan da bir sektör ama o konuda da memnuniyetle görüyoruz ki Mersin, ülkemizde yıldızı parlayan illerimizden birisi. Mersin olarak 10 üründe Türkiye birinciliği 17 üründe Türkiye ikinciliği yani 27 üründe ilk iki sıradayız. Geçtiğimiz yıl ülke ekonomisine sadece bitkisel üretim alanında 17 milyar katkı sağlamışız. Az önce ihracat rakamlarını başkanlarımız da zikrettiler, o konuda da yine önemli bir paya sahibiz. Elbette bu çalışmayla oluyor, emekle oluyor. Çok verimli topraklara sahibiz. Çukurova sadece Türkiye’nin değil dünyanın en bereketli en verimli topraklarına sahip ve burada üretim yapmak ve bu üretilen ürünleri pazarlamak bu konuda gayret sarf etmek başlı başına takdire değer bir durumdur.

Ülke olarak bütün dünyanın yaşamış olduğu Pandemi sürecini yaşadık. Bunun ekonomiye yansımaları oldu ve uluslararası diğer gelişmeler de elbette bütün sektörlere yansıdı ama bu konuda da yine memnuniyetle ifade edelim ülkemiz yoluna emin adımlarla devam etti. Bir düşünürün çok güzel bir sözü var; “Hayat bisiklete binmek gibidir, pedalları çevirdiğiniz sürece düşmezsiniz.” Ülkemiz çok şükür pedalları çeviriyor, yoluna devam ediyor. Bu bağlamda Mersin ilimiz de pedalları her sektörde çevirmeye devam ediyor.

Pandemi döneminde de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum teşkilatlarıyla vatandaşlarımızın da bu sürece dahil olmasıyla birlikte işte bu pedalları çevirmeyi başardık ve yeni çözümler ürettik. Bu pedalları çevirme anlayışı, yani zorluklar karşısında yılmamak, tam tersi daha da fazla mücadele etme anlayışı bizim kültürümüzden medeniyetimizden gelen bir anlayış. El birliği içerisinde olduğumuzda, güç birliği içerisinde olduğumuzda, iş birliği içerisinde olduğumuzda devlet ve millet olarak Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Bu vesileyle Valilik olarak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerek tarımsal üretim ve ihracat süreçleri konusunda gerekse diğer bütün sektörlerin konularında görev ve sorumluluk alanımıza giren boyutlarıyla her zaman üreticimizin, ticaret erbabının, esnafımızın, toplumumuzun bütün kesimlerinin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim.

Tabii bu akşam bir teşekkürümüz de elbette çiftçilerimize olmalı. İhracatı yapabiliyorsak bu ürünleri gerek iç piyasada gerek dış piyasada pazarlayabiliyorsak işte eli nasırlı, alnı terli çiftçilerimiz sayesindedir. Onları bu akşam, bu ödül töreni vesilesiyle saygıyla şükranla yâd ediyorum. Çiftçilerimizin emeğinin karşılığını her geçen gün daha fazla elde etmesi hususundaki gayretler de iş birliği içinde devam edecektir

Bu konularda malumunuz devletimizin ilgili bakanlıklarımızın çok önemli teşvikleri var. Özellikle tarım bitimlerimizde görev yapan arkadaşlarımız, her vesileyle bu konuda da gerekli alan çalışmalarıyla çiftçilerimizi bilgilendirme ve rehberlik etme faaliyetlerine devam edecektir. Sayın Bakanım teşriflerinizden dolayı sizlere ve burada bulunan bütün davetlilere teşekkür ediyor, başta ödül alanlar olmak üzere ihracata katkı yapan bütün firmaları kutluyorum.”

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, “Mersin, Akdenizimizin parlayan yıldızı, Mersinimizi, sizleri çok seviyorum, burada görev yaptığım süre içerisinde huzur içerisinde, iş birliği içerisinde çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik, çok güzel şeyler yaptık. Yapamadıklarımız elbette oldu ama çok şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Burada şunu da ifade etmem gerekiyor, bu bölge ve özellikle Mersinimizin, insanımızın girişimci ruhu, dinamizmi inanılmaz gerçekten gurur verici.

Hatırlayınız OSB sayımız 9’a çıkacak dediğimde başkanımız da hatırlayacaktır, birçok kişi belki buna inanmadı ama bugün Sayın Valimiz OSB ile bir toplantı yaptığını pek çok firmanın yatırım yapmak istediğini ve yer istediğini ifade etti.

Mersin inanılmaz büyük bir potansiyele sahip, ben önümüzdeki günlerde Mersin’in çok çok daha iyi noktalara gideceğine yürekten inanıyorum.

Elbette sizler, meyve ve sebze ihracatçıları bizim için çok önemlisiniz. Siz ihracatçılarımıza çok büyük görev düşüyor. Özellikle meyve ve sebze ihracatçısı olan buradaki firmalarımızdan bir istirhamım var lütfen bundan sonraki süreçte artık bunları işlemeye yönelik katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürmeye yönelik yatırım yapalım.

Kasım ayında yapılacak olan Dünya Turunçgil Kongresi Mersin’de gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden binlerce katılımcı olacak. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Törende AKİB Başkanı Ferhat Gürüz ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2021 yılındaki 1 milyar 250 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatına yüzde 41 oranında destek veren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 30 üyesi ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde geçmiş dönemlerde görev yapan yönetim kurulu başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi ve ödülleri Vali Ali Hamza Pehlivan ile Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.