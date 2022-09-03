İçme suyu sorunu 44 milyonluk yatırımla çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 44 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Kumluca Kuzca Söğüt Cuması İçme suyu Şebeke ve İshale hatlarının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Böcek, “Ne söz verdiysek fazlasıyla yapacağız” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 44 milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen Kumluca Kuzca Söğüt Cuması İçme suyu Şebeke ve İshale Hatları Projesi törenle hizmete açıldı. Torosların zirvesinde yer alan, Kumluca, Kemer, Konyaaltı Belediyeleri sınırları kesişimindeki Kuzca Söğüt Cuması bölgesinin yıllardır süregelen içme suyu sorununu çözüme kavuşturan projenin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ne Söz Verdiysek Fazlasıyla Yapacağız

Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gördüklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Yollarınızı yapmak, susuz bir yeri bırakmamak, sizlerin gece gündüz emrinde olmak boynumun borcudur. Bugünlerde her ne kadar ucuz siyaset yapılsa da, zaman zaman bazı haksızlıklara uğrasak da biz yorulmayacağız, gece gündüz demeden çalışacağız. Bundan sonra yine aynı azim ve kararlılıkla arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Ne söz verdiysek fazlasıyla yapacağız” dedi.

Elektriğe gelen zamlardan yakınan Başkan Muhittin Böcek, “Antalya’nın suyu pahalı diyorlar. Bilmiyorlar ki Antalya’nın içme suyu 1198 kuyudan elde ediliyor. Bu kuyulardan su elektrik enerjisiyle üretiliyor. 2021 yılı Ağustos ayında ASAT’a ayda 38 milyon lira elektrik faturası geliyordu. Bu ay 140 milyon TL fatura geldi. Dün yine ASAT’ın kullandığı sanayi elektriğine yüzde 50 daha zam geldi. Biz içme suyunda KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesini vatandaşın lehine uygulayan ilk belediye olduk. Son elektrik zammıyla zararımız daha da artacak” diye konuştu.

Oymapınar'ın Suyunu Kullanamıyoruz

Manavgat’ın Oymapınar Barajı suyunu, Manavgatlılara kullandıramadıklarını anlatan Başkan Böcek, “Manavgat’ın suyu yıllar önce bir firmaya verilmiş. Biz ırmağın kenarından elde ettiğimiz suyu vatandaşa ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama bunların hepsi geçecek. Az kaldı. Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

İşi Çözecek Olanı Seçtiniz

Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı, 2018 yılında bölgeyi ziyaret ettiğinde içme suyu ve yol sorunlarının gündeme geldiğini hatırlatarak, “Bugüne kadar sizin yol ve su sorununuzu çözemeyenleri seçmeyin o zaman demiştim. Çözecek olanı seçin demiştim. İşte bugün bu sorunu çözecek olanlar seçildi ve bu sorununuz çözüldü. Demek ki işi çözecek olanı seçeceksiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız gece gündüz çalışarak yıllardır çözülemeyen sorunları çözmek için çalışıyor” dedi.

Başkan Böcek'e Teşekkür

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da, bölgenin yıllardır süregelen su ve yol sorunlarını Başkan Böcek’in çözdüğünü belirterek, “Göreve gelir gelmez doğup büyüdüğümüz toprakların yol, su gibi kanayan sorunlarına el koyduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkürlerimizi sunuyorum. Sağ olun var olun diyorum” diye konuştu.

Kanayan Yaramızdı

Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, içme suyu sorununun yıllardır Kuzca ve çevresinin kanayan yarası olduğunu belirterek, “Susuzluğumuza çare olan. İçme suyu sözünü yerine getiren, yolumuzu yapan, yılmadan bize hizmet eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum. İlk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanı Kuzca’ya geliyor, bu kadar hizmet getiriyor” dedi.

Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, tören sorunda Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür plaketi ve kabak kemane hediye etti. Başkan Böcek ve protokol üyeleri açılışın ardından musluklardan ilk suyu akıttı.