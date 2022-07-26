İçişleri'nin Bursa Mudanya Belediyesi'ne verdiği soruşturma iznini Danıştay kaldırdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kentsel SİT alanında bulunan iyerlerinin çalışma ruhsatlarının iptal edildiği, ancak belediyenin bu iş yerlerinin faaliyetlerine göz yumduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma izni Danıştay'ın kararıyla kaldırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki yıl önce Mütareke Meydanı'nı da içine alan eski Rum evlerinin yoğunlukta olduğu Kentsel SİT alanındaki işyerlerinin 'çalışma ruhsatı' krizine İçişleri Bakanlğı'nın soruşturma izni talebi Danıştay'tan döndü. Ruhsatlı iptal işlemlerinin mevzuata ve hukuka uygun şekilde yapıldığına karar veren Danıştay 1. Dairesi, aynı zamanda işletme sahiplerine menfaaet sağlanmadığını, kamunun zarara uğratılmasığını tespit etti.

Hatırlanacağı gibi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Mudanya’da yüzlerce esnafın mağduriyetine yol açacak ruhsat iptali kararının ardından, Mudanya Belediyesi tarafından Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu hazırlanmış, plan daha sonra Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylanmıştı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir kez daha hakkın yerini bulduğunu ifade ederek, "Mudanyamızın turizm bölgesi sahil kesimlerinde yüzlerce işletmenin mağduriyetinin giderilmesi ve Girit mahallesi olarak anılan bölgenin açık hava müzesi haline getirilmesi çabamız, tarihsel geçmişi bulunan kentlerimiz için de emsal olacak” görüşlerine yer verdi.