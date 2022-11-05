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Hüyük’e 40.2 km daha mahalle yolu

Yerel 05.11.2022, 16:45
Hüyük’e 40.2 km daha mahalle yolu

Konya genelinde mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Hüyük’e sadece bu yıl 40.2 kilometre mahalle yolu kazandırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ve ilçelerdeki sorumluluk sahasında yol altyapısını güçlendirmek için yoğun mesaisini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerin eksiklerini tamamlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. 2022 yılı için planladıkları Büyükşehir sorumluluğundaki bölgelerde 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Hüyük İlçemizde sadece bu yıl 40.2 kilometreyi bulan mahalle yolu yaptık. Hüyüklü hemşehrilerimiz artık daha konforlu ve kaliteli yollara sahip. İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız artarak devam edecek. Bölge insanımıza ve Konya’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl Hüyük’te; 2.1 kilometrelik Köşk – Yelten arası, 1.5 kilometrelik Köşk – Hüyük arası, 4.2 kilometrelik Selki girişi, 3.6 kilometrelik Çavuş girişi, 4 kilometrelik Hüyük – İlmen arası, 2.2 kilometrelik Hüyük – Görünmez arası, 5.1 kilometrelik Hüyük – Tolca arası, 1 kilometrelik İlmen mezarlık yolu, 3.5 kilometrelik Budak yolu ve 13 kilometrelik İmrenler - Gökbudak yollarını tamamlayarak hizmete açtı.

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