Hüseyin Aykurt, Rıza Perçin'i ziyaret etti

Antalya'da KUTSO başkan adaylarından turizmci iş insanı Hüseyin Aykurt, TURSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin'i ziyaret etti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) başkan adaylarından turizmci iş insanı Hüseyin Aykurt, TURSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin'i ziyaret etti.

Başkan Perçin’i TURSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı olmasından dolayı tebrik eden Aykurt, Batı Antalya'daki turizme olan katkılarını ve bölgedeki sorunları istişare etti.

Başkan Rıza Perçin’de turizmci iş insanı Hüseyin Aykurt’un KUTSO başkan adaylığını tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.