Hürriyet, Körfez’deki Çankırılıları yalnız bırakmadı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez Çankırılılar Derneği’nin Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan hizmet binasının açılışına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkanlığını Özgür Efe’nin gerçekleştirdiği Körfez Çankırılılar Derneği’nin Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki hizmet binasının açılışına katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen açılışta Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İKM Başkanı Murat Öztürk eşlik etti. Açılışta konuşan Hürriyet, derneğin hayırlı olmasını dileyerek farklı ilçede de olsa her türlü desteğe hazır olduklarını dernek yönetimine iletti. Konuşmaların ardından Körfez Müftüsü Muhammet Aydın’ın duası ile hizmete açılan derneğin kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.
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