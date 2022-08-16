Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı yenileniyor

Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki yol ve kaldırım çalışmalarının özenli bir şekilde yapıldığını belirten Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Ekiplerimiz, kaldırımlarda bulunan ağaçları ve gelişimini de gözeterek-alan açarak çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.KIRŞEHİR (İGFA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

“Kırşehir Belediyesi saha ekipleri ilimizin farklı noktalarındaki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Kaldırım ve sıcak asfalt serimi tamamlanan yollarımızın yol çizgileri de çizildikten sonra hemşehrilerimizim kullanımına açılıyor.

Biz, daha önce de söz verdiğimiz gibi, cadde ve sokaklarımızın eksik olan yol ve kaldırımlarını tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bunu yaparken de öncelikli hedefimiz hızlı ve kaliteli bir iş yapmak. Halkımızın ihtiyacı olan, standartlara uygun yol ve kaldırımları yaparken birincil önceliğimiz ise yeşil bir Kırşehir’dir. O nedenle özellikle kaldırım çalışmalarımızda, güzergâh üzerinde bulunan ağaçlarımızın bir dalına dahi zarar gelmeyecek bir şekilde çalışıyor ve ağaçların büyümesini-gelişimini de göze alarak uygun alanlar açıyoruz. Saha çalışmaları sürecinde elbette, görünüm olarak belli olmasa da; yapılan çalışmalar tamamlandığında Kırşehirli hemşehrilerimizin istedikleri ve modern; aynı zamanda doğayla barışık ve yeşili koruyan görünümüyle yepyeni bir Kırşehir karşımıza çıkacak. Çalışmalarımız sırasında gösterdikleri sabır için şimdiden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Her şey daha yaşanılır bir Kırşehir için.”