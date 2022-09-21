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Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Elçin’e ziyaret

Yerel 21.09.2022, 18:00
Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Elçin’e ziyaret

Bir takım ziyaretler için Artvin’e gelen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ve beraberindeki heyet Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i ziyaret etti.ARTVİN (İGFA) - Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, ülke ve Artvin ekonomisi üzerine bir süre sohbet edildi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Başkan Elçin, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile sona erdi.

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