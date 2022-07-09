HBB’den kurban bayramında denetim

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde kurban kesim yerlerinde denetlemelerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kesilen etleri tüketmeleri amacıyla kesim yerlerinde kontroller yaptı.

Hataylıların güvenilir ve sağlıklı et tüketebilmeleri amacıyla denetimler gerçekleştiren HBB ekipleri, il genelindeki Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezbahaları hizmete sundu ve birçok semt pazar noktalarını da kesim noktası olarak belirleyerek hazır hale getirdi.

Kurban kesimlerinin hijyenik şartlar altında tüm sağlık koşullarına uygun olarak kesildiğinin altını çizen Kilisli, “Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı’nda halkımızın güzel ve rahat bir bayram geçirmeleri için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Mevcut mezbahanelerimizin tamamında kesimlerin bitimine kadar koyunları ücretsiz hijyen poşetleri ile ve elemanlarımızla hizmet veriyoruz. Büyükbaş kesim için vatandaşlarımız kasapları kendileri temin ediyor. Bizler Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak toplum ve çevre sağlığını düşündüğümüz için şehrin semt pazarlarını da devreye soktuk. Orada da görevli arkadaşlarımız var. Herkesin bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum” dedi.