Haydi öğrenciler karne şenliğine

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında karne alan öğrencileri Kocaeli Fuarındaki Lunasan Eğlence Parkı’nda düzenlenecek şenliğe davet ediyor.

KOCAELİ (İGA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, Bilgievleri ve Akademi Lise öğrencilerinin eğitim yılı içindeki yoğun tempo ve sınav stresini bir nebze de olsa atabilmeleri için özel bir etkinlik hazırladı. Yıl sonu motivasyon programı kapsamında 20 Haziran 2022 pazartesi günü saat 15.00’te Kocaeli Fuarı içerisinde yer alan Lunasan Eğlence Parkı’nın kapıları Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerinin yanında tüm ilk, ortaokul ve lise öğrencilere ücretsiz açılacak.

EĞLENCELİ OYUNLAR VE İKRAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Bilgievlerinde de yaz okuluna geçiş yapacak öğrenciler için eğlenceli oyunların ve çeşitli ikramların olacağı motivasyon etkinliğinin saat 19.00’a kadar sürmesi planlanıyor.