Haydi çocuklar ara tatilde atölyelere

Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, yarıyıl tatilinde gerçekleştirileceği birbirinden özel 25 atölye ile yine miniklerin vazgeçilmez adresi olacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hakları Birimi, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çocuk Hakları Birimi tarafından 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yarıyıl tatiline özel birbirinden farklı 25 atölye hazırlandı. Tatil süresince hem eğlenceli, hem de öğretici atölyelerle 4-16 yaş grubundaki tüm çocukları bir araya getirecek olan Çocuk Hakları Birimi, “İklim Okulu, Akut ile Doğada Yaşam, Çocuklarla İş Sağlığı ve Güvenliği, Gökkuşağı Resim Atölyesi, Hayalimdeki Oyuncak, Satranç, Drama, Masal, Kukla” gibi birçok atölyeyi çocuklarla buluşturacak.

Ayrıca 14-16 yaş grubu çocuklar için “Tiyatro Atölyesine” başlayacaklarını belirten Çocuk Hakları Birimi yetkilileri, çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecekleri ve çok beğenecekleri etkinliklerin olacağını ifade ettiler.

Kayıtların yoğun olduğunu ve kontenjanların kısa sürede dolduğunu hatırlatan yetkililer, velilerin birimin @ebbcocukhaklaribirimi instagram hesabını takip ederek süreç hakkında bilgi alabileceklerini söylediler. Yetkililer ayrıca kayıtların yüz yüze yapılacağını detaylı bilgi için velilerin 0538 876 3873 numaralı telefondan da kendilerine ulaşabileceklerini belirttiler.