Havalimanı Teknofest’e hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası alanda şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında Çarşamba Havalimanı'nda sürdürdüğü çalışmalarında sona yaklaştı. Yüzde 90'ı tamamlanan asfalt çalışmasında 150 bin metrekarelik alanda kazı dolgu yapıldı. 68 bin metrekare sıcak asfalt döküldü.

SAMSUN (İGFA) - 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivali kentin turizminin gelişmesi için önemli fırsat gören Samsun Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerini hızlandırdı. Samsun'un her noktasında hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi festivalin yapılacağı Çarşamba Havalimanı’ndaki çalışmalarının da yüzde 90'ını tamamladı. Alanda yol alt ve üst yapısı, otopark alanları ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

150 bin metrekarelik kazı dolgu çalışmasının yapıldığı havalimanında 300 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. 2 bin metre yol 3.5 metreden 8 metre genişliğe çıkarıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bölgeye 68 bin metrekare sıcak asfalt döküldü. Ek olarak TEKNOFEST bağlantı yolları için de 20 kilometre sathi kaplama çalışması yapılacak.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin şehrimize yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz olarak gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Festivalin yapılacağı havalimanında yürüttüğümüz alt ve üst yapı işlerimizin yüzde 90'ının tamamladık. Temmuz sonu gibi tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projemiz, çevre düzenlemelerimiz, bilim merkezi, keşif kampüsü gibi birçok alanda yatırım yapıyoruz. Bu festival de kentimiz için oldukça önemli bir fırsat. Milletvekillerimiz, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.