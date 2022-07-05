Hataylıların sağlığı emin ellerde

Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıda ürünü tüketmesi için rutin kontrol ve denetimlerini her geçen gün arttıran Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden iş yerlerine göz açtırmamaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Vatandaşlardan gelen bir ihbarı değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya Sanayi Sitesi’nde ruhsatsız üretim yapan süt ürünleri imalathanesi tespit etti. Tespitin ardından imalathaneye giden HBB ekipleri, gördükleri sağlıksız manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Büyükşehir ekipleri, sağlıksız şartlarda, merdiven altı imalathanede üretildiği tespit edilen kilolarca süt ürününü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte toprak altına gömerek imha etti.

İnsan sağlığını tehdit eden imalathane ve ürünler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Büyükşehir zabıtası, ihbarı gerçekleştiren duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Ruhsatsız ve sağlık şartlarda kaçak üretim yapan tesis mühürlendi ve işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Hatay halkının sağlığını ve güvenliğini koruyacak uygulama ve denetimlerine ara vermeden devam edeceklerini de ifade eden HBB zabıtaları, halk sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir iş yeri ve ürüne izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.