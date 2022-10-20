Hataylı üreticiler üretim süreçlerine destek oluyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği değeri her hizmetinde daha görünür kılıyor.HATAY (İGFA) - HBB, kırsal kalkınma projelerinin yanı sıra düzenlediği eğitimlerle de Hataylı üreticilerin üretim süreçlerine destek oluyor.

Hayvancılık Eğitimleri kapsamında koyunlarda sık kuzulatma uygulamaları ile döl verimi ve kârlılığın artırılması; koyunlarda toplulaştırılması uygulamaları ve kuzu ölümlerinin azaltılması için öneriler; kuzu ve oğlaklar için alternatif büyütme sistemleri ile işletme kârlılığının artırılması konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Antakya Ziraat Odası’nda yapılan ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Keskin’in verdiği eğitimlere çok sayıda üretici ve vatandaş

katıldı.