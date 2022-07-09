Hatay’da yayla yollarında yoğun mesai

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

HATAY (İGFA) - HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kış ve bahar aylarında etkili olan yağışların etkisi ile yıpranan Kıcı Apışkaya yayla yollarındaki çalışmalarını tamamladı.

Belen Geçidi'nin Kuruçeşme mevkiinden çıkan yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler yolun bozuk olması sebebiyle büyük sıkıntı yaşıyordu.

Vatandaşlardan gelen talebe cevap veren HBB ekipleri, çalışmalara ivedi bir şekilde başladı ve kısa sürede tamamladı.

Bölgedeki üretimin sekteye uğramaması için büyük önem taşıyan çalışmanın altına imza atan HBB ekipleri, yolun kullanıma açılmasıyla üreticilere rahat bir nefes aldırdı.

Kıcı Mahalle Muhtarı Yılmaz ve yayla sakinlerinden Yusuf Kuzu, yol çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirterek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür etti.