Hatay Zabıtası'ndan Jandarma ile ortak denetim

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri Jandarma ile koordineli bir şekilde toplu taşıma araçları ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri, “Paydaş Kurumlarla Birlikte Planlı Müşterek Denetim” projesi kapsamında vatandaşların can sağlığını korumak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla İskenderun ilçesindeki birçok noktada Jandarma Trafik Timi ile sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Müşterek denetimlerde, Jandarma Trafik sorumluluğundaki yol güzergâhı üzerinde trafiği etkileyecek davranışların yanı sıra yolcuların daha konforlu ulaşım sağlaması adına toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi.

Sürücü belgesi kontrolü ile genel sorgulamanın da yapıldığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyetini dile getiren duyarlı vatandaşlar, trafik güvenliği adına yapılan kontrollerin önemli olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.