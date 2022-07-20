Hatay Zabıtası'ndan çevresel denetim

Hatay Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığı ve trafik güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı.HATAY (İGFA) - Hatay Valiliği'nin kararıyla harekete geçen HBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde evsel atıkların biriktirildiği çöp konteynerlerinden plastik, cam, kâğıt gibi materyalleri toplayan kişilerin toplama esnasında kullandıkları araçları titizlikle denetledi.

Denetimlere, Antakya ve Defne ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri de destek verdi.

Ekipler, at arabası, bisiklet, motorlu bisiklet, kamyonet gibi araçların tescil belgelerinde belirtilen kullanım amacına uygun şekilde kullanılmadığını tespit etti.

Araçların seyri esnasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların bilgilerinde, çalıntı ve kazıntı şase gibi şerhlerin olduğu da saptandı.

Trafikteki araçların, yayaların can ve mal güvenliklerinin sağlanarak trafik düzeni ile çevre temizliğinin korunması için harekete geçen ekipler, denetimlerin ilerleyen günlerde de sürdürüleceğini açıkladı.