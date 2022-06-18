Hatay yolları da betonlaşıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçedeki sorumluluk alanındaki yolları uzun ömürlü beton asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

HATAY (İGFA) - Zamanla yıpranan ve bozulan yollar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirlenen plan dâhilinde asfaltlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya Kaymakamlığı ile Otogar arasındaki yolu, Adliye binasının yanındaki yolu ve Mahmut Alpagot Caddesi’ni asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Ekipler, trafiğin yoğun olduğu 5 kilometre metre uzunluğundaki yolları kısa sürede tamamladı. Caddeler, yol çizgilerinin çekilmesi ile beraber daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.