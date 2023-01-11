Hatay yerel basınını Büyükşehir buluşturdu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da görev yapan gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla EXPO’da düzenlediği organizasyonda bir araya getirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş ile birlikte katıldığı geceye, il genelinden birçok gazeteci katılım gösterdi.

Başkan Savaş, gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada, tüm gazetecilerin yaptığı işe saygı duyduğunu ve her zaman yanlarında olacağını vurguladı. Savaş, “Bugün basın dünyası için çok özel bir gün. Ben doğrunun peşinde olan iyilikleri güzellikleri hakları ve haklılıkları yazan bütün basın mensuplarının yanındayım. Tüm emekçi basın mensubu arkadaşlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nida Yılmaz da konuşmasında, gazeteciliğin yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak anıldığını dile getirdi. Yılmaz, “Gazetecilik çok emek isteyen, oldukça yıpratıcı ama çok onurlu bir meslek. Gazeteciler zorluklarla özlük haklarına erişebiliyor. 1961 yılında o dönem gazetecilik yapan ağabeylerimiz, ablalarımız önemli bir mücadele verdi. Gazetecilerin başta yıpranma hakları olmak üzere fikir işçisi kabul edilmelerini sağlayan 212 sayılı kanunun yürürlüğe girmesini sağladılar” dedi. Gazetecilerin daima halkın hizmetinde olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Kalemini onurla taşıyan, tarafsız ve gazetecilikten başka kaygısı olmayan arkadaşlarımızın gününü kutluyorum” diye konuştu.

Hatay’da görev yapan Gazeteci Cemiyet Başkanları da, Başkan Savaş’a Hatay’ın tüm gazetecilerini bir araya getirdiği ve güzel bir gecede 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutladığı için teşekkür ettiler.