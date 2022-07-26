Hatay yaşlı ve engellilerin yanında

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini gerçekleştirmek, yardıma gereksinim duyan vatandaşların yükünü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla özverili hizmetler sunmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, “İyiliğin Peşinde” sloganı ile Hatay’ın 15 ilçesinde ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evde bakım ihtiyaçlarını yerine getirerek sosyal belediyecilik anlayışını hizmetlere yansıtıyor.

Ekipler ayrıca vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmesi amacıyla camilerde rutin bir şekilde haftalık temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan hizmetler kapsamında evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, cami imamları ve mahalle muhtarları hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a ve ekiplere teşekkür etti.

Vatandaşların taleplerini HBB ekiplerine ileten ve çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığını belirten İskenderun İsmet İnönü Mahalle Muhtarı Engin Aktuğ, “Vatandaşlarımız evde bakım hizmetlerinden çok memnun. Ekipler güzel çalışıyorlar bizleri kırmıyorlar. Kimsesiz ve 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Lütfü Savaş’a teşekkür ediyorum, sağ olun” diye konuştu.