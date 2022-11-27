Hatay Samandağ'da temiz su iletimi sağlanacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), içme suyu şebekesi ihtiyacını karşılama ve temiz su iletimini sağlama adına hazırladığı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Parsel içinde kalan ve sürekli arızalanarak su kayıplarına neden olan noktalarda içme suyu hatlarını yenileyerek su kayıplarını önleyen ve su iletimini iyileştiren HATSU, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde 110 luk polietilen borular ile 500 metre yeni içme suyu hat döşemesi ve 20 adet abone bağlantı çalışması gerçekleştirdiğini açıkladı.

Oluşabilecek problemlerin ve arızaların hızlıca çözüme kavuşması adına ALO 185 HATSU Çağrı Merkezinin aranması gerektiğini hatırlatan İdare, Hatay’ın 15 ilçesinde su ve kanalizasyon

ihtiyaçlarının karşılanması için projelerin devam ettiğini bildirdi.