Hatay Payas'ta denize sıfır yaşam

Payas, denize sıfır bir konumda yemyeşil bir alana kavuşuyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından peyzaj düzenlemesi yapılan, 35 bin metrekare alan içerisinde basketbol sahası, çocuk oyun grubu, otopark alanı, kafeterya, wc bulunan Payas Sahil Parkı’nın açılışı 17 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

Atıl vaziyetteki halinden eser kalmayan ve vatandaşların kaliteli vakit geçirebileceği bir mekana dönüşen parkın açılışı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katılımıyla yapılacak.

Atıl durumdaki alanı yepyeni bir yaşam alanına dönüştüren HBB, açılışın ardından Payas Sahil Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunacak.