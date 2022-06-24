Hatay 'Operasyon-Savaş Şehri'ne ev sahipliği yapacak

Geçmişte Yalova ve Kocaeli’de çekimleri yapılan, TV8 ve Kanal D gibi televizyon kanallarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Operasyon-Savaş Şehri yarışmasının bu sezonki çekimleri Hatay’da yapılacak.HATAY (İGFA) - Hatay, dünyanın farklı yerlerinde büyük beğeni ile izlenen bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya’da yapılacak çekimler öncesi hazırlanan platoda yarışmacılar ve yapımcılar ile bir araya geldi.

Savaş Şehri’nin yapımcısı Bekir Gündoğdu, yarışma formatının tamamen Türk menşeli olduğunu söyledi.

Yayınladığı dönemlerde ciddi reytinglere ulaştığını ifade eden Gündoğdu, “Güney’de bir plato kurmak istedik. Başkanımız Lütfü Savaş bizi sıcak karşıladı ve bütün olanakları sağladı. Başkanımızın sayesinde 90 dönümlük bir araziye çok güzel bir plato kurduk” dedi.

Yarışmada Azerbaycanlı dünya şampiyonu sporcuların, oyuncuların ve askerlerin yarışacağını belirten Gündoğdu, “Yarışmamız ilk olarak Azerbaycan’da 32 bölüm olarak yayınlanacak. Her bölüm öncesi Hatay’ın bir kültür ve turizm değeri Azerbaycan’ın devlet kanalında gösterilecek. Böylelikle Hatay’ın tanıtımına ve turizmine katkı sağlanmış olacak. Azerbaycan sonrası İran, Polonya, Almanya ve Uruguay gibi ülkeleri de buraya taşımayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Hatay’ın kültürünün, medeniyet birikiminin, coğrafi güzelliklerinin, gastronomisinin tanıtılacağı çok güzel bir program olacağını ifade eden Savaş, "Ülkeden sporcu gelip şehrimizde yarışacak. Bu platform şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı yapacak” dedi.