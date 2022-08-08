Hatay lezzetleri Diyarbakır'a onur konuğu oluyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’da düzenlenecek olan IV. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın onur konuğu olacak.HATAY (İGFA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası yöneticileri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek Hatay’ı IV. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na onur konuğu olarak davet etti.

Ziyarette konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “15-20 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, gastronomi alanında kendini ispatlamış

Hatay’ımızı onur konuğu olarak davet ediyoruz. Güneydoğu lezzetlerini Hatay lezzetleriyle buluşturmak istiyoruz. Başkanımıza davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, misafirperverliğinden dolayı Başkan Savaş’a teşekkür ederek iki il arasında kardeşlik protokolü imzalamak üzere Diyarbakır’a davet etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı konuşmada, konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Mezopotamya’nın ortasında tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri olan iki il Hatay ve Diyarbakır. Başkanlarımız buraya zenginliklerini paylaşmak üzere geldiler. Kasım ayında Diyarbakır’da olacağız” dedi.