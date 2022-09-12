Hatay İskenderun'da yağmur suyu hattı çalışması

Hatay'da yağmur suyu birikintilerinin deşarj edilmesi ve altyapı probleminin çözülmesi için hat yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran HATSU, İskenderun ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi ve buna bağlı sokaklardaki yağmur suyu deşarjı sorununun inşa edilen 395 metrelik yağmur suyu hattı ile çözüldüğünü aktardı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Hatay genelinde altyapı ihtiyacı olan bölgeler için hazırladığını projeleri hayata geçiriyor ve var olan sorunları çözüme kavuşturuyor.

Maliyeti 5 milyon 168 bin 576 TL olan çalışma ile yağmur suyu hattındaki deşarj verimliliğinin arttırıldığını belirten HATSU yetkilileri, çalışma kapsamında 127 adet yağmur suyu ızgarası çekildiğini ve 1 adet terfi istasyonu yapıldığını bildirdi. Yetkililer, Hatay genelinde var olan altyapı problemlerini tespit etme ve çözüme kavuşturma adına tarama çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti.