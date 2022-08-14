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Hatay'ın yolları Büyükşehir eliyle yenileniyor
Yerel 14.08.2022, 12:13
Hatay Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay'da altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde üstyapı hizmetlerine ağırlık veren Büyükşehir ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgeleri modern yollara kavuşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya Karlısu bağlantı yolu ve Defne Ballıöz Mahallesi'nde beton asfalt serimi yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca Turunçlu Mahallesi'nde de parke serimi gerçekleştirdi.
Büyükşehir ekiplerinin mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.
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