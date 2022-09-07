Hatay'ın altyapısına 8 ayda 396 kilometrelik yatırım

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında kent genelinde yapılan altyapı yatırımlarına değinerek, “halkımızın sağlığı, çevremizin temizliği ve gelecek nesiller için mücadele ediyoruz” ifadelerine yer verdi.HATAY (İGFA) -HATSU Genel Müdürlüğü, il genelinde su iletimini iyileştirmek, gayrisıhhi boruları bertaraf etmek ve sık sık arızalanarak su kayıplarına sebep olan şebekeleri yenileme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, 2022 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 293 km içme suyu şebekesi yenileme çalışması yapıldığını bildirdi.

Herkesin ortak yaşam alanı olan doğayı atık sulardan arındırma ve gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarmak için atık su hattı inşa çalışmalarının da sürdüğünü vurgulayan HATSU, 2022 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 103 km atık su hattı inşa çalışması yapıldığını aktardı.

Hatay için büyük bir öneme sahip olan Asi Nehri ve Akdeniz’i atıksulardan arındırmada ve temiz çevre, sağlıklı yaşama katkı sağlamada atık su arıtma tesislerinin büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen HATSU, Hatay’a kazandırılan ve işletmesi yapılan 16 adet atık su ile 2022 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 29 milyon 881 bin 800 metreküp atık suyu arıtarak doğaya temiz şekilde deşarj edildiğini belirtti.

İçme suyu iletiminin daha güçlü ve sağlıklı şekilde sağlanması amacıyla yeni depolar kazandıran HATSU, 20 adet içme suyu deposunda inşa çalışmalarının sürdüğünü amacıyla proje üretim çalışlarının sürdüğünü belirtti.